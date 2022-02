Descobreix quina marca ha eliminat els envasos de plàstic dels seus plats preparats

Andorra la VellaUn dels propòsits del 75è aniversari de Pyrénées Andorra és ser més sostenibles, i les accions de les marques aliades amb la companyia els ajuden a complir aquest objectiu. Una de les més recents ha estat la feta per Ametller Origen, que ha eliminat de la seva oferta de plats preparats tots els envasos de plàstic. Els productes de la marca, present al Principat gràcies a l'aliança amb Pyrénées Andorra, estaran a partir d'ara envasats en un nou recipient de cartó que permet estalviar el 80% del plàstic d'un sol ús.

El nou sistema d'embalatge -que es pot escalfar al microones sense problemes- permet al client separar el cartó del film de plàstic que protegeix els aliments i dipositar els envasos en el contenidor de reciclatge corresponent. Segons ha explicat el conseller delegat i cofundador d'Ametller Origen, Josep Ametller, "aquesta acció suposarà un estalvi de més de 50.000 quilos de plàstic d'un sol ús l'any". En aquest sentit, la companyia també ha anunciat que pròximament eliminarà els envasos de plàstic en les categories de carn.

L'any 2016, Grup Pyrénées va iniciar la seva relació amb la companyia d'alimentació catalana per crear una empresa conjunta i gestionar plegats la seva presència a Andorra. L'espai d'Ametller Origen del supermercat de Pyrénées ofereix tots els productes frescos i preparats de la marca. L'acord per a la comercialització en exclusiva dels seus aliments per part de Pyrénées s'emmarca en el pla del grup andorrà d'aliar-se amb marques que respectin el medi ambient i els ajudin a ser més sostenibles.