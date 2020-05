L’economia començaria a recuperar la normalitat a l’octubre

Ningú pot veure el futur, però sí preveure'l, i és el que ha fet Deloitte -la consultora més important del món-, en el seu últim informe al qual ha tingut accés l'ANA Economia sobre la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Entre els possibles escenaris que presenta, el més probable preveu que la recuperació econòmica d’Europa no comenci fins al tercer trimestre del 2020. En aquest cas, l’auditora internacional augura que la restricció de la mobilitat i el distanciament social s’allargarà entre quatre i cinc mesos més, provocant un funcionament a mig gas de l’activitat econòmica. En aquest primer escenari plantejat, les mesures de suport i ajudes públiques limitarien una part important del mal, contribuint a la reactivació gradual de l'activitat, a costa d'una gran inestabilitat de les finances públiques.

En el segon escenari plantejat per Deloitte, que conclou menys probable però possible, la pandèmia es prolongaria per culpa de diversos rebrots que mantindrien els països en emergència sanitària. Segons el seu anàlisi, “les mesures de contenció haurien fracassat i la pandèmia no remetria fins que es disposés de vacunes i tractaments de manera generalitzada”. En aquest supòsit, les mesures públiques no aconseguirien evitar importants danys al teixit productiu i empresarial i es requeririen, per tant, diversos anys d'estímul per a la reconstrucció.