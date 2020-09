Una de cada deu empreses manté l'optimisme per afrontar el que queda d'any

'Al mal temps, bona cara', o això diuen, tot i que en temps de coronavirus és difícil mantenir l'optimisme entre el sector econòmic. De fet, la recent enquesta elaborada per la Cambra de Comerç –en col·laboració amb el CRES– revela que només l'11,1% dels empresaris andorrans creuen que les vendes augmentaran el proper semestre de l'any. Els que veuen el got mig ple són una minoria, ja que un 20% no saben quin futur els espera i gairebé un 30% augura que la situació seguirà igual.

L'informe, elaborat a través d'entrevistes telefòniques fetes a 400 empresaris i treballadors per compte propi, detalla que, per sectors, l'hoteleria (80%), les benzineres (67%), la indústria (64%) i la venda de productes de farmàcia i articles mèdics (64%) són els que pitjor afronten el que queda d'any i preveuen una caiguda significativa de compradors.

Pel que fa al temps que es preveu que duri la crisi conseqüència de la Covid-19, només un 13,5% dels enquestats confia en un escenari de recuperació ràpida (menys de sis mesos), mentre que la majoria espera la sortida del pou per d'aquí a un any o més.