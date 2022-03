Espanya instaura una 'aministia fiscal' per les rendes no declarades que aflorin abans del 30 de novembre

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 30 de març de 2012, va ser notícia...

Les rendes no declarades espanyoles que es regularitzin abans del 30 de novembre tindran un gravamen especial del 10%. Es tracta d'una mesura que ja ha estat qualificada d'amnistia fiscal i que entra dins del Programa especial de regularització d'actius ocults que ha fet públic aquest divendres el ministre d'hisenda espanyol, Cristóbal Montoro. Amb aquesta mesura 'excepcional' Espanya preveu recaptar 2.500 milions d'euros. Des d'Andorra, el director de l'ABA, Antoni Armengol ha mostrat preocupació, tot i que no ha valorat amb profunditat l'anunci del Govern espanyol perquè encara el desconeix. I el Govern guarda silenci.

El consell de ministres espanyol ha aprovat aquest divendres una amnistia fiscal per a les rendes no declarades, tant de persones físiques com jurídiques, que es regularitzin abans del 30 de novembre d'aquest any. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat que es tracta d'un 'gravamen especial' del 10% per aquestes rendes que aflorin en el que anomenen Programa especial de regularització d'actius ocults, segons recull l'agència EFE.

El director general de l'Associació de Bancs Andorrans (ABA), Antoni Armengol, ha dit a l'ANA que, sense conèixer amb precisió el contingut de la mesura, 'es tracta d'una mala notícia'. Ha afegit que no podia entrar a fer-ne una valoració més concreta ni tampoc saber a hores d'ara quines implicacions tindrà. Per la seva banda, el Govern ha declinat fer qualsevol declaració al respecte.

Amb aquesta mesura el govern espanyol preveu recaptar 2.500 milions d'euros i segons el ministre 's'ha de dur a terme en un moment en què s'ha de fer el que s'ha de fer, que és ingressar impostos indirectes i sense perjudicar la distribució tributària'.

Es tracta d'una mesura 'excepcional' que afavoreix que qui regularitzi les rendes no declarades eviti possibles penalitzacions en les declaracions tributàries, segons Montoro, i que el contribuent que s'aculli a aquesta normalització i pagui el 10% per les rendes no declarades 'quedarà integrat ja en el sistema tributari' espanyol.

Aquest gravamen especial baixarà fins al 8% per a les empreses que treguin dividends provinents de font estrangera o rendes derivades de la transmissió de participacions. Aquest tipus de mesura, segons Montoro ja s'ha dut a terme altres vegades a Espanya i s'ha aplicat també en altres països com Itàlia i el Regne Unit 'amb èxit recaptatori'.