Arriba la campanya més esperada de l'any

Andorra la VellaHi ha campanyes que són un clàssic, i el '3x2' de Pyrénées Andorra n'és una d'elles. Fa anys que els grans magatzems engeguen, cada setembre, aquesta promoció al seu supermercat, i els residents del país l'esperen amb candeletes. És l'ocasió perfecta per a moltes famílies per omplir el rebost de casa després de la tornada de les vacances (quan m'és d'un es troba la nevera buida), el retorn dels infants a l'escola i la reactivació de l'activitat laboral. La campanya '3x2' es realitza dues vegades l'any: quan acaba l'estiu i quan comença la primavera, dos moments vitals de reactivació social i laboral que solen generar estrès. Amb l'objectiu de facilitar la feina a moltes persones, els grans magatzems posen en marxa aquesta promoció, disponible al catàleg '3x2 Pyrénées Alimentació'.

Més d'un centenar de productes entren a partir d'aquest divendres 16 de setembre i fins al 3 de novembre en la campanya de '3x2'. L'oferta, exclusiva per als clients de MyPiry, també permet acumular el 3% de les compres a la targeta.

El sushi i les croquetes de Nandu Jubany, entren en l'oferta '3x2'

El chef Nandu Jubany és conegut per les seves propostes de gastronomia d'equilibri entre la cuina tradicional de qualitat i la moderna, tot utilitzant productes de proximitat i de temporada. A Pyrénées Food trobareu una gran varietat dels plats preparats per emportar que elabora juntament amb Ametller Origen, on destaquen les croquetes de pernil i formatge fos, d'albergínia i formatge, de gamba, de pernil ibèric, de pollastre a l'ast, de rostit o de ceps. També la prestigiosa marca de tonyina vermella de Balfegó és responsable d'algunes de les peces més exquisides de sushi que es pot trobar al supermercat.

