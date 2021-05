Finances busca mecanismes per incrementar les reserves fora d'Andorra

Andorra la VellaTenir totes les reserves de l’Estat a nivell nacional és un risc i des del Fons Monetari Internacional (FMI) es recomana que progressivament es vagi arribant al 12% del PIB en reserves a l’estranger. Per aconseguir aquest objectiu des del ministeri de Finances ja s’hi treballa per trobar “els mecanismes per incrementar les reserves fora d’Andorra”, ha explicat el titular de la cartera, Eric Jover, que ha manifestat, també, que es tenen “diferents idees que en el curt termini” han de permetre incrementar “de manera significativa aquestes reserves sense que hi hagi increments de deute associats”.

Jover també ha manifestat que “no es parteix de zero” ja que les reserves lligades al fet de ser membre de l’FMI ja suposa que s’arribi al 2% d’aquest PIB, amb la qual cosa, per complir amb les recomanacions de l’organisme internacional, només quedaria el 10%. Jover ha incidit, per tant, que aquest és un més dels beneficis de formar part de l’FMI i ha afegit que per garantir la resiliència financera de l’estat cal diversificar els llocs on es tenen les reserves, ja que ha recordat que algunes crisis econòmiques poden estar molt centrades en una determinada regió i tenir totes les reserves concentrades en un punt “seria un risc”.

Qüestionat sobre el futur de les jubilacions, un punt que aquest divendres s’ha tornat a posar sobre la taula amb la compareixença del president de la comissió gestora del fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, al Consell General, Jover ha subratllat que des de l’FMI es valori el fet que hi hagi el compromís “de tirar endavant la reforma” malgrat que el volum actual de reserves sigui important. I sobre la proposta de la majoria de tirar endavant un grup d’estudi “associat a trobar palanques que cal activar per a la sostenibilitat” del fons, ha valorat que es marqui un “calendari ambiciós” i ha afegit que el que caldrà avaluar serà quin és el ritme d’aplicació de les mesures. En aquest sentit, ha manifestat que “l’increment de la cotització és ineludible al mig termini” però caldrà determinar el ritme al qual cal fer l’increment per no tensionar l’economia. En aquest sentit, ha defensat que creu que hauran de ser increments progressius perquè la reforma sigui “el menys traumàtica possible” i ha recordat que per aconseguir la sostenibilitat “no tot passa per l’increment” de les cotitzacions sinó que hi ha altres “palanques identificades” i que el que cal és “veure quina barreja és la correcta”.

Vacunació

Jover ha fet aquestes manifestacions després de rebre la vacuna. Ha destacat que ser vacunat és “una satisfacció a diferents nivells”, en primer lloc personal ja que ell va passar la Covid però això no vol dir que estigui exempt de tornar-se a contagiar i “la vacuna és l’element més efectiu que tenim”. I ha destacat que més enllà de l’aspecte personal “pels amics, per la família, per les persones vulnerables” cal fer aquest pas per evitar-los “una malaltia greu o fins i tot la mort”. “Des del Govern fem una crida a la responsabilitat i a vacunar-se perquè és la manera més ràpida i segura de sortir de la pandèmia”.