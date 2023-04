Fitch Ratings manté la qualificació A- per l'economia andorrana

Andorra la VellaL'agència d'avaluació FitchRatings ha publicat aquest divendres a la nit el ràting d'Andorra i l'ha situat de nou en A- amb perspectiva estable, mantenint la nota i la perspectiva que es va assolir el juliol de l'any passat.

En el seu informe, els avaluadors indiquen que la nota es fonamenta en una gestió fiscal prudent, assolint un superàvit de gairebé el 3% del PIB l'any 2022 i una previsió de superàvit de l'1,7% per al 2023 (molt per sobre de la mitjana dels països amb una qualificació similar), tot i haver dedicat importants recursos a mesures per fer front a l'increment del cost de la vida i a la pèrdua del poder adquisitiu.

FitchRatings també destaca el creixement del PIB assolit durant l'any 2022 del 8,8%, molt superior al previst inicialment, així com una gestió eficient del deute que ha permès una reducció d'aquest després del pic de l'any 2021 i que es preveu que aquest es continuï reduint els anys vinents. En relació amb el deute, a l'informe se subratlla el fet de no tenir necessitat de cap refinançament extern fins a l'any 2027 i el fet d'haver consolidat uns costos financers d'aquest deute a un nivell molt inferior a la resta dels països comparables.

Un altre dels punts que es destaquen és l'alta resiliència del sector bancari andorrà, posant especial èmfasi en les ràtios de capital i liquiditat assolits (molt superiors als requerits), la millora de la rendibilitat de les entitats situant-se a nivell prepandèmia, i la constitució de les reserves internacionals i el mecanisme de liquiditat d'emergència del sector financer que s'ha implementat.

Finalment, l'agència de qualificació fa referència als resultats de les darreres eleccions generals, on remarca el compromís del partit que ha obtingut la majoria amb continuar amb les polítiques econòmiques i fiscals dutes fins ara i mantenir com a prioritats claus l'habitatge a preu assequible, la reforma de les pensions, la diversificació econòmica i la negociació de l'Acord d'associació amb la UE.