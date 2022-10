Els homes cobraven 548 euros més que les dones el 2021

Andorra la VellaEl departament d'Estadística del Govern ha fet públiques aquest dijous un seguit de dades que tenen a veure amb el gènere, entre les dades destaquen les que assenyalen la bretxa salarial encara existent, que va ser de 548 euros més a favor dels homes l'any passat. Així, es desprèn que a Andorra vivien al final del 2021 40.731 homes (un 2,5% més que l’any 2020) i 38.804 dones (un 1,4% més). Durant els últims cinc anys, la població masculina (l’any 2017, 50,8% del total; l’any 2018, 2019 i 2020, 50,9% del total i l’any 2021, 51,2% del total) ha estat sempre més gran que la població femenina (l’any 2017, 49,2% del total; l’any 2018, 2019 i 2020 49,1% del total; l’any 2021, 48,8% del total).

La mitjana d’homes assalariats durant l’any 2021 és de 19.282 (un 1,9% menys respecte a l’any anterior) mentre que la mitjana de dones assalariades és de 18.401 (un 2,1% menys). En els darrers cinc anys, la mitjana d’assalariats homes s’ha situat en 19.619 i la mitjana d’assalariades en 18.840.

La mitjana anual del salari mitjà dels homes per a l’any 2021 ha estat de 2.461 euros mentre que per a les dones, de 1.912. La variació anual és positiva per ambdós gèneres, de 54 euros (2,3%) i 8 euros (0,4%), respectivament. La diferència entre mitjanes de l’any 2021 és de 548 euros a favor dels homes.

Durant l’any 2021, hi havia 1.130 homes (un 0,6% més respecte a l’any anterior) i 1.613 dones (un 0,6% respecte a l’any anterior) treballant per a l’administració general. Aquestes xifres suposen que la proporció del personal de l’administració per aquest any és d’un 41,2% d’homes i un 58,8% de dones. Aquesta distribució s’ha mantingut estable durant els darrers cinc anys.