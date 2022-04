La inflació s'enfila a la xifra més alta des de l'abril del 2008

Andorra la VellaL'increment del preu dels productes alimentaris i dels carburants enfila l'IPC del març fins al 4,9%. Així es desprèn de la nota publicada pel departament d'Estadística aquest dijous, en la qual s'indica que la inflació ha augmentat en un 0,9% respecte al mes passat. El creixement del preu de vida representa la dada més alta registrada al Principat des de l'abril del 2008, quan la inflació es va situar al 4,81%.

Tal com figura a la nota del departament, la tendència alcista ve causada per l'augment del cost dels carburants i els lubricants en un 12,8% respecte al febrer, i el preu dels productes frescos, que incrementen un 2%. Tanmateix, la resta de productes mantenen una progressió més mesurada, un fet que explica la diferència entre l'índex general i la inflació subjacent, que se situa al 2,1% en comparació a l'IPC del març del 2021.

En referència a la inflació als països veïns, a Espanya se situa al 9,8%, dos punts i dues dècimes en relació amb el del mes anterior, un creixement causat per l'increment del preu de l'Habitatge i del Transport per l'encariment dels carburants. Quant a l'IPC avançat de França, aquest se situa per sota de l'andorrà, a un 4,5%, i, si es confirmés, suposaria un augment de nou dècimes en comparació al febrer a causa de l'increment dels preus de l'electricitat, els quals també inclouen el creixement dels productes petroliers.