Leofy, l'empresa que vol democratitzar l'art digital dels NFT

Andorra la VellaLes sigles NFT signifiquen 'Token No Fungible', és a dir, peces digitals úniques, impossibles de falsificar ni de dividir. Al món virtual, els NFTs, entre altres coses, s'utilitzen per fer obres artístiques, i de la mateixa manera que existeixen galeries d'art, també hi ha plataformes que es dediquen a la creació i comercialització d'aquests NFTs. Una d'elles és Leofy NFT Universe, que ha participat en el darrer programa d''A l'Alça'. El seu CEO, Davíd Rodríguez, ha explicat que volen "democratitzar la compra i venda d'NFTs. Avui en dia el mercat és molt ampli, l'any passat van ser més de 55 mil milions de dòlars que es van moure al món dels NFTs, però el públic del carrer, la gent 'normal', no té ni idea del que són els NFTs. Nosaltres volem que qualsevol persona pugui accedir a la compra d'NFTs dels seus artistes preferits de la mateixa manera que compren una bossa de mà, una jaqueta, o unes sabatilles, aquest és el nostre objectiu com a empresa".

A diferència d'altres plataformes, a Leofy els clients poden comprar amb targeta de crèdit sense haver de tenir criptomonedes ni una cryptowallet, ja que és la mateixa empresa qui la crea com un compte d'usuari. Sigui com sigui, estan convençuts que el futur dels NFTs passa pel fenomen 'fan lover'. Tot i que els NFTs s'associen als dibuixos i pintures digitals, el seu concepte és molt més ampli i abarca tot el món de les Belles Arts. De fet, aquesta empresa creu que la comercialització dels NFTs tindrà èxit si es vincula a tota mena d'artistes i celebritats. "Nosaltres ens hem unit a Dapper Labs, que són els que han tret al mercat NFTs de la NBA, d'aquí a poc temps faran el mateix amb La Liga, ho han fet també amb la NFL... i nosaltres serem la seva vertical en el món de l'art. I què és art? Doncs des d'un truc de màgia, un quadre, una animació en 3D... Estem creant col·leccions per a cadascun dels artistes, per exemple, tenim un actor de La Casa de Papel, i estem treballant quina serà la seva col·lecció, tenim una poeta mundialment coneguda, i amb ella llançarem la seva firma, el seu primer recital, manuscrits... amb Mariscal estem preparant una col·lecció del Covi...", ha detallat el CEO de Leofy.

La majoria d'NFTs que hi ha al mercat ara mateix tenen un valor totalment inflat, i com les criptomonedes, un dia valen milions i al següent no les vol ningú. Leofy prepara ja verticals vinculades a categories tan diferents com l'esport femení o el món de la màgia, i així, crear obres per a tots els gustos. "Jo crec que hi ha un problema molt bàsic, i és que la gent escolta i en tots els països es deixa emportar pel fenomen especulatiu, allò d''ostres això valdrà molts diners' i la realitat és que, en els darrers 4-5 mesos el 70% dels NFTs que s'han venut a Open Sea, la companyia més important de venda d'NFTs, ha caigut dràsticament el seu preu, perquè aquest tipus de producte és 100% especulatiu, però el que mai passarà de moda i sempre tindrà un valor són aquells productes d'artistes que a tu t'agradin, que quan compris una poesia d'Elvira Sastre, tingui un valor per a tu, i amb els anys es revalorarà, aquest és el punt important", ha conclòs Rodríguez.