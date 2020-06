Amb el lloguer actualitzat, el Punt de Trobada tindria pèrdues milionàries

Segons la documentació que la família Cachafeiro ha entregat sobre el Punt de Trobada per al pla de desnonament, el centre comercial lauredià hauria guanyat 277.000 euros en el darrer exercici, corresponent al 2019. En el compte de pèrdues i guanys de l'informe per als exercicis anuals acabats en data 31 de desembre de 2019 i 2018, en l'apartat de 'pèrdues i guanys' hi apareix el concepte 'arrendaments i cànons' amb la xifra relacionada en funció de l'exercici: 645.000 euros per a l'any passat, i 780.000 per al de fa dos anys. Tenint en compte que el concepte 'arrendament i cànons' és inconcret i no especifica el preu del lloguer dels terrenys, que les xifres facilitades en el document no han estat auditades i que la quantitat en concepte de lloguer que pagaran els nous gestors del centre comercial a la família propietària dels terrenys és d'uns dos milions d'euros, si el lloguer d'aquests darrers dos anys hagués estat actualitzat, el Punt de Trobada hauria tingut pèrdues milionàries.



La documentació indica que el volum d’ingressos de l'any passat va ser de 72,6 milions d’euros. La xifra contrasta amb els 2,2 milions que el mateix informe indica que es van guanyar al 2018, amb uns ingressos superiors als 77 milions. Les xifres tan baixes de beneficis estan relacionades amb la despesa en les importacions de productes, matèries primeres i materials que en els dos anys es troben al voltant dels 60 milions d’euros. Si aquesta xifra se li sumen els més de vuit milions d’euros en personal el marge que queda ja és curt quan després se li han d’afegir tota una sèrie de despeses. L’element diferenciador entre el 2019 i el 2018 es pot trobar en l’esllavissada en el terreny de la Portalada, de la seva propietat, que va obligar a tancar durant part del mes d’agost fins que es van fer les tasques d’arranjament i seguretat.