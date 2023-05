Un mediador podrà intervenir en cas de conflicte en les negociacions de convenis col·lectius

Andorra la VellaA partir d'ara un mediador podrà intervenir en cas de conflicte entre les parts en una negociació de conveni col·lectiu sectorial o intersectorial, en acords col·lectius sectorials així com en els acords i els convenis col·lectius d'empresa. I és que el consell de ministres ha donat llum verda al reglament que regula la figura del mediador en aquest tipus de conflicte i que determina els requisits que s'han de complir per adquirir la condició de mediador en el marc de la negociació col·lectiva, així com els principis, els deures i les funcions que han de respectar les persones mediadores quan actuïn en l'àmbit referit.

Tal com ha posat en relleu el ministre portaveu en funcions, Cesar Marquina, les persones que vulguin exercir aquesta mediació s'hauran d'inscriure en un registre que es crearà al departament de Treball i que es publicarà al web del ministeri competent de tal manera que els que hi vulguin accedir puguin tenir aquest llistat al seu abast.

A més, al reglament es determina que el cost de la mediació, tant si conclou com si no amb un acord, es divideix en proporcions iguals entre les parts, si no hi ha pacte en contra. Els serveis de la persona mediadora són remunerats sota la forma d'honoraris, que es poden convenir lliurement amb les parts. Justament, cal destacar que en els acords i els convenis col·lectius d'empresa les parts poden nomenar una persona mediadora de mutu acord entre les persones que figuren inscrites a la relació de persones mediadores en el marc de la negociació col·lectiva, en qualsevol moment del procés negociador.

En els convenis col·lectius sectorials i intersectorials i en els acords col·lectius sectorials qualsevol de les parts pot sol·licitar al ministeri competent en matèria de treball, que designi una persona mediadora, preferentment, mitjançant l'acord de les parts sobre la persona que ha d'exercir aquestes funcions, entre les persones que figuren inscrites a la relació de persones mediadores en el marc de la negociació col·lectiva.

D'altra banda, el consell de ministre també ha donat el vistiplau al reglament financer de procediment d'arranjament que ha de servir, a grans trets, perquè hi hagi un acord entre les agències tributàries incumbides en cas que un obligat tributari vegi un conflicte sobre la seva tributació. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Marquina ha explicat que els convenis i tractats internacionals per evitar la doble imposició dels quals Andorra és part preveuen mecanismes de resolució de conflictes quan les mesures adoptades pels diferents estats contractants comporten o poden comportar una imposició no conforme a les disposicions d'aquests convenis i permeten a la persona afectada iniciar un procediment amistós per resoldre aquests eventuals conflictes.

Aquest reglament estableix els requisits necessaris per obrir un procediment d'arranjament i les diferents fases que s'han de seguir per tramitar-lo fins que finalitzi, així com la possibilitat de sol·licitar la suspensió del deute afectat pel procediment d'arranjament.