La millor mel i el millor vi són andorrans

Diuen que quan hi ha gana, tot és bo, però els paladars més selectes saben diferenciar entre el que és bo i el que és boníssim. I és en la categoria de 'boníssim' és on entraria la mel d'Autèntic Abelles i el vi de Casa Auvinyà, que aquesta setmana han estat guardonats internacionalment per la qualitat dels seus productes. En Mathieu Garaud acaba de rebre la medalla d'or a la 'London Honey Awards' amb la seva mel d'Abarset, mentre que la família Auvinyà s'ha endut una medalla de plata pel seu vi Evolució Syrah 2017 i una de bronze per l'Evolució Syrah 2019, en el darrer mundial de vins de la varietat Syrah, on participen cellers de tot el món que elaboren vi amb aquest raïm. Segons han explicat els responsables del celler, "és la primera vegada que Andorra participa en aquest concurs, el 'Syrah du Monde'".

No és la primera vegada que els seus productes són premiats, però, tal com remarca Garaud, "aquests reconeixements ens ajuden a validar la qualitat de la mel que es fa a Andorra". En aquest sentit, des de Casa Auvinyà també s'ha expresat "estar molt contents per nosaltres, però també per Andorra". Garaud va ser un dels primers entrevistats al programa d'economia i empresa 'A l'Alça' i la seva tasca com apicultor s'ha caracteritzat per anar més enllà de la producció de mel; és un gran divulgador mediambiental i un defensor dels productes agrícoles del país. Normalment són les empreses les que busquen participar en concursos internacionals, i no reben cap subvenció per pagar la quota d'accés i les despeses de desplaçament, "així que un ha de seleccionar molt bé el producte que presenta i estar segur de la seva qualitat", remarca el fundador d'Autèntic Abelles. En aquest sentit, des de la marca paraigües creada pel Govern, 'Productes agrícoles i Artesans d'Andorra', no s'acompanya a les empreses en aquest camí, però sí procuren fer difusió dels reconeixements internacionals que reben.

El 'London Honey Awards'

El 'London Honey Awards' és un dels certàmens més importants en l'àmbit internacional en el món de l'apicultura. Cada any, reconeixen les millors mels valorant tant la qualitat d'aquest producte com el seu embalatge i disseny. Per poder-s'hi presentar, expliquen des d'Autèntic Abelles, "primer s'ha d'enviar una mostra a un laboratori oficial que analitza el producte, i si passa aquest primer raser, aleshores s'envia la mel al concurs, on un jurat fa un tast a cegues i elabora una anàlisi organolèptica". Es valora l'experiència en general, però també altres criteris més concrets com l'aparença, l'olor, la textura, el sabor i la sensació en boca. Les mels s'avaluen en funció de les seves propietats i no competeixen entre si, sinó que reben la medalla d'or, plata, bronze o platí en funció de l'avaluació que els concedeix el grup d'experts.