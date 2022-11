My Pyri està d’aniversari i ho celebra duplicant el saldo de les teves compres

L’aplicació My Pyri celebra, aquest novembre, el seu segon any d’existència. Un aniversari que arriba plegat d’avantatges, com no podria ser d’una altra manera. I és que aquest dimecres 30 de novembre, tots els clients My Pyri tindran l’oportunitat d’acumular el doble del seu saldo en compres. Així que, per exemple, venir a comprar, avui, a Pyrénées Andorra suposarà que el saldo a acumular passarà del 3 al 6%.

El 2022 també s’ha caracteritzat per incorporar nous negocis al grup, com ara, Epizen amb les botigues IO: Electro&Home, Textura, Epizen Labs i Carrefour Epizen. Totes elles ja estan incorporades dins el programa de fidelització. De la mateixa manera que també ho està Pyrénées Pas de la Casa, les boutiques K-tuin, Brownie, Mont Blanc i Ofelia, i centres com els Carrefours Citys de la Massana, Sant Julià, Canillo, Escaldes, Sant Julià i Pas de la Casa. L’acumulació de saldo variarà en funció del negoci on farem la compra, però bàsicament els increments se situen de l’1% al 2% o del 3% al 6%.

Durant aquests dos anys d’existència, My Pyri ha estat descarregada per bona part de la població andorrana que aprofiten, cada vegada més, els avantatges que els brinda el programa. De la mateixa manera que ho fan els turistes que també saben treure suc dels beneficis de My Pyri ja sigui utilitzant els cupons de descompte, aprofitant les rebaixes privades, entre altres. D’aquí que es pugui dir que des de la posada en funcionament de My Pyri, aquesta ja ha repartit més d’un milió de cupons.

El futur de My Pyri

My Pyri continuarà oferint accions atractives pels seus usuaris. La primera d’elles, que ja està en funcionament, ha tingut molt bona acollida entre els clients. I és que per aquest Nadal, els usuaris de My Pyri poden finançar les seves compres de Nadal. Però la cosa no queda aquí, ja que pròximament l’aplicació permetrà fer donacions de saldo a projectes benèfics i incorporarà altres boutiques i marques on poder utilitzar My Pyri.