Naturland posa a la venda un forfet per tot l'any

Sant Julià de LòriaNaturland posa a la venda el producte NATUR365, un nou forfet de temporada que inclou el passi anual a les instal·lacions de la Rabassa. Concretament, el nou forfet inclourà l'accés a l'estació d'esquí de fons, als circuits 'skimo', als de raquetes de neu, als del bike center durant l'estiu i a banda, els usuaris també disposaran de cinc entrades Aventura per a les activitats outdoor. Des de Naturland informen que aquest forfet, coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella, tindrà un preu promocional de 140 euros per als adults i de 115 euros pels infants.

A més, també es vendrà el forfet exclusiu de temporada d'esquí, amb un 15% de descompte: 89,25 euros pels adults i 55,25 euros pels infants. En aquest cas, el passi servirà per esquiar a les pistes d'esquí de fons i també dona accés als circuits de raquetes i als d''skimo'. Els usuaris d'aquests dos productes tenen inclòs l'accés als vestidors i a les dutxes de la Cota 2000, així com descomptes, promocions i un forfet de dia per a Vallnord Pal Arinsal. A la fira també es donarà informació sobre la resta de productes que ofereix Naturland.