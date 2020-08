Fer negoci amb els ERTO

Fa tot just una dècada nombroses empreses van fer benefici fiscal amb l’ISI. L’impost de serveis indirecte es podia pagar per mòduls, fet que va afavorir que molts negocis ingressessin per mitjà d’aquesta figura impositiva més diners que els que havien de pagar a Govern. Això els que pagaven, perquè hi va haver qui tot i aplicar un 4% sobre la base de tributació mai va passar comptes amb l’erari púbic.

Amb la posada en marxa dels ERTO s’ha obert una nova oportunitat per als empresaris defraudadors. Segons ha pogut constatar aquest mitjà, i malgrat els esforços de Govern per evitar la picaresca, hi ha negocis que fan un us abusiu d’aquest mecanisme.

L’ Ara ha pogut parlar amb treballadors de dues empreses d’hostaleria, una del sector de la distribució i un comerç. La casuística es molt similar en els quatre casos: empleats a temps parcial que acaben treballant la jornada sencera. L’empresari ho justifica davant l’empleat adduint que la diferència de temps treballat es per compensar dies o hores que deuen a l’empresa arran de l’aturada del confinament. Tot i que la normativa es molt clara en aquest sentit, alguns patrons en fan una interpretació interessada per tal d’usar els ERTO com un mecanisme per reduir la despesa salarial.

Malgrat haver recuperat l’activitat pràcticament a nivells pre-covid, altres empreses han optat per allargar els ERTO tan com puguin. En aquests casos es demana als treballadors que mantenen el contracte un esforç extra per compensar les suposades pèrdues del negoci, mentre que a la plantilla que es troba sota un expedient de regulació temporal d’ocupació se li diu que intentaran allargar la seva situació laboral fins a final d’any. Amb tot plegat, l’estalvi per l’empresari es evident, igual que ho és el perjudici pel treballador i el menyscabament per l’Estat.

El ministre portaveu, Eric Jover, ha repetit per activa i per passiva que "la inspecció de treball s'activarà davant qualsevol sospita de frau o incompliment i se serà especialment dur" en l'incompliment dels ERTO. L'import de les sancions pot arribar als 25.000 euros.