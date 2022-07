Noves accions contra Grifols al setembre

OrdinoEl conseller de X'Ordino, Enric Dolsa s'ha mostrat molt convençut que el poble aconseguirà aturar el projecte del laboratori P3 de Grifols a Ordino. "No aporta res de positiu i és un perill a nivell de sanitat a tot el país", ha exposat, avançant que a partir de l'11 de setembre hi haurà noves accions "públiques i notòries" per poder parar el laboratori. A més, ha expressat el desig que molta més població s'afegeixi al moviment i es pugui aturar el projecte.

Respecte al laboratori, Mortés ha recordat que va ser declarat projecte d'interès nacional, i que, per tant, els canvis de normativa i del POUP no afecten. Tot i així, "serà una construcció integrada dins de l'entorn", ja que va ser una de les condicions que va posar el comú, ha comentat.

Jean Michel Armengol substituirà a Tudó

A partir de l'1 de setembre, Tudó passarà a ser la secretària general del comú d'Escaldes-Engordany i deixarà el seu càrrec com a consellera de la corporació ordinenca. Així, Mortés ha avançat que en la sessió que se celebrarà durant la tercera setmana de setembre, Jean Michel Armengol jurarà el nou càrrec com a conseller de MovemOrdino en substitució de Tudó.