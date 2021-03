Andorra la VellaLes dades del Servei d'Ocupació a finals de febrer continuen sent "negatives", ha comentat el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Així, a finals del mes de febrer el nombre de persones inscrites al Servei d'Ocupació s'eleven a 1.323, el que suposa un increment del 4,7% respecte al mes anterior. Pel que fa als llocs de treball oferts des del Servei d'Ocupació, també han disminuït en un 30%, passant dels 538 llocs al gener als 377 a aquest passat febrer.

Pel que fa als programes d'ajuts de contractació, durant el 2020, 186 persones van ser contractades per l'administració pública, 40 de les quals ja han trobat feina i han abandonat el programa, ha explicat el portaveu de l'executiu. Quant a aquest 2021, fins a 23 persones han estat contractades en aquesta modalitat, i en aquests moments hi ha 169 persones treballant al sector públic per aquests ajuts, en els quals es van destinar 1,9 milions d'euros el 2020 i 175.000 pel que es porta de 2021. D'altra banda, també hi ha 23 persones contractades per empreses privades amb ajuts directes de l'administració.

Criteris per declarar un sector d'interès nacional durant la pandèmia

L'executiu també ha aprovat els criteris per tal que es pugui declarar un sector o activitat d'interès nacional en el marc de la pandèmia de la Covid-19. Tal com ha indicat Jover, els requisits per tal que un sector en pugui ser considerat són: tenir un fort impacte en la salut de les persones; tenir un impacte en el desenvolupament econòmic del país; estar alineat amb els objectius de l'Horitzó 23 o ser declarats estratègics en el projecte de diversificació econòmica del país; i que tingui una empenta internacional.

A més, tenint en compte la situació d'emergència sanitària en què s'aproven els criteris, també s'hi inclou com a requisit que l'activitat o el sector que aspiri a ser declarada d'interès nacional hagi de regular en un pla gradual el seu funcionament segons la intensitat de la pandèmia.