El programa Engega augmenta la dotació fins als 800.000 euros

Andorra la VellaEl Govern ha obert aquest dimecres la convocatòria per a l'Engega 2022, el programa pel qual l'executiu desenvolupa ajuts econòmics a aquells ciutadans que apostin per la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, la convocatòria finalitzarà el 15 de novembre del 2022 o una vegada s'esgoti la partida econòmica assignada, que enguany ascendeix fins als 800.000 euros. Es tracta d'un import superior al d'edicions anteriors que s'ha fixat amb la voluntat de pal·liar la xifra del 2020, que va ser notablement inferior a causa de la crisi sanitària.

Per sol·licitar els ajuts, la demanda ha de ser presentada pel punt de venda prèviament adherit al programa o per la persona que sol·licita l'ajut, i s'ha de formalitzar mitjançant els impresos oficials del Govern. El document ha d'estar degudament omplert, signat i acompanyat dels documents prèviament requerits abans de ser lliurat al Servei de Tràmits.

Pel que fa a les subvencions, l'ajut del Govern per a la compra d'un vehicle nou elèctric pur o d'autonomia estesa és de 8.000 euros en cas d'un turisme, de 13.000 euros en camioneta o furgoneta, de 1.500 euros en motocicleta i de 24.000 euros en autobús. Els punts de venda també participen en el programa Engega a través d'ajuts per a la compra de vehicles nous elèctrics purs o d'autonomia estesa: 1.000 euros en turismes, 1.000 euros en furgonetes i camionetes, altres 1.000 euros en autobusos i 250 euros en motocicletes.

En el cas de l'adquisició d'un vehicle nou híbrid endollable, els ajuts per a turismes són de 3.000 euros (més de 61 g/km de CO2), 3.500 euros (de 51 a 60 g/km de CO2) o 4.000 euros en turismes (fins a 50 g/km de CO2, inclosos). Per a furgonetes, els ajuts són de 6.000 euros (fins a 50 g/km de CO2, inclosos) i de 5.500 euros (més de 51 g/km de CO2).

Els ajuts atorgats per al desballestament d'un vehicle associat a l'adquisició d'un vehicle nou elèctric pur, d'autonomia estesa o híbrid endollable són de 1.000 euros pels turismes i de 1.500 euros per a camionetes o furgonetes.

La subvenció per al desballestament d'un vehicle associat a l'adquisició d'un vehicle nou de gasoil, gasolina o híbrid no endollable, energèticament eficient és de 1.000 euros per a turismes i de 1.500 euros en camionetes o furgonetes.

Finalment, l'ajut atorgat per al desballestament d'un vehicle no associat a l'adquisició d'un vehicle nou s'estableix en 500 euros per a turismes i 750 euros per a camioneta o furgoneta.

En paral·lel, s'han establert uns barems de preus màxims per accedir a l'ajut en la compra de vehicles nous que poden ser elèctrics purs, d'autonomia estesa o híbrids endollables. Concretament, s'ha fixat en 50.000 euros per a turismes, 65.000 euros per a camioneta o furgoneta i de 7.000 euros per a motocicletes. En el cas dels autobusos, no s'estableix cap preu de venda al públic màxim.