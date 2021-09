El RACC cobrarà 9.000 euros per l'anàlisi de la xarxa viària andorrana

AndorraEl Govern ha adjudicat a la Fundació RACC l'anàlisi de la xarxa viària per poder tenir una avaluació sobre la "qualitat i la seguretat" de les carreteres del país. Tal com ha explicat aquesta setmana el ministre portaveu, Eric Jover, l'adjudicatària rebrà 9.075 euros per analitzar durant un període de cinc mesos 65 quilòmetres de xarxa viària.

La tècnica que es farà servir per a aquesta anàlisi serà la IRAP, una metodologia que serveix per avaluar la seguretat i la qualitat de les carreteres. Jover ha afegit que de l'anàlisi de les dades objectives se'n derivaran polítiques per millorar la seguretat de la xarxa viària i també la presa de decisions estratègiques per a la millora de les infraestructures.

Així, l'adjudicació a la Fundació RACC, permetrà obtenir imatges detallades de les vies del país –amb un vehicle que pren imatges d'alta resolució–, que després es processen amb el software iRAP, es codifiquen i valoren en funció de 50 paràmetres diferents. D'aquesta manera, es classifiquen totes les vies per estrelles –5 estrelles les carreteres més segures, 1 les que ho són menys– i s'assenyalen els elements de la infraestructura que tenen una probabilitat més alta de provocar un accident o augmentar la severitat d'aquest en cas de xoc.

L'entitat catalana, certificada per a la realització d'auditories de seguretat mitjançant aquesta metodologia, audita gran part de les vies espanyoles i també d'altres països d'Europa, Àsia o l'Amèrica Llatina. Des del 2002 ha analitzat més de 240.000 quilòmetres de carreteres a Europa.