Moda refrescant per gaudir de l'estiu

Aquests dies de calor intensa en què els termòmetres s'enfilen per sobre dels 30° només pensem en buscar el racó més fresc de l'oficina, en caminar per la vorera on hi hagi més ombra i, fins i tot, pensem on poder anar a remullar-nos en les estones lliures. Això pels qui estan treballant, és clar, per què els que es troben de vacances segur que el seu dilema diari és... platja o piscina? Siguis on siguis, si a l'oficina o vora el mar i la intenció és passar una estona submergit de la manera més còmode possible, Pyrénées Andorra t'ofereix un gran ventall de banyadors perquè aquesta combinació sigui una realitat.

A la primera planta de Pyrénées Andorra, a la secció de complements, tens al teu abast una gran selecció de biquinis i banyadors per gaudir de l'estiu de la manera més refrescant possible. Firmes com Lia Swimwear, Bohodot Barcelona o Mi&Co, entre altres, et proposen diferents opcions per anar a l'última.

Moda bany dona

En la mateixa ubicació de Pyrénées Andorra també trobaràs diferents propostes en moda de bany per home. La marca italiana Fedeli 1934, Sundek, Pepe Jeans, North Sails o Jack&Jones presenten una col·lecció divertida, però sense perdre l'estil.

Moda bany home

I pels més petits de la casa, la comoditat i la diversió en moda bany ens arriba de la mà de Oeko-Tex i Losan.

Moda bany infantil

Propostes en moda de bany per a tota la família que només trobaràs a Pyrénées Andorra. I recorda, que Pyrénées Andorra encara es troba en període rebaixes.