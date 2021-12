Les retallades s'entraran amb tràmit d'urgència i suposaran un estalvi de 7,2 MEUR el primer any

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de desembre de 2011, va ser notícia...

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de contenció de la despesa pública de personal. Aquest serà entrat a tràmit parlamentari amb tràmit d'urgència entre dijous i divendres, amb la demanda que es pugui habilitar una sessió fora de període de sessions per al seu tractament, i que així pugui ser aprovat en un termini d'un mes i mig, aproximadament. Els càlculs fets pel Govern són que en els primers dotze mesos d'aplicació s'estalviïn 7,2 milions d'euros, tot i que la xifra augmentarà en els anys següents degut a la completa desaparició dels triennis. El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha recordat que aquesta és una mesura extraordinària que ha de finalitzar amb la reforma de la Llei de la Funció Pública.

Entre dijous i divendres el Govern té previst entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei de contenció de la despesa pública de personal. Tot i que ja no és possible que aquest s'apliqui a partir de l'1 de gener, com es pretenia inicialment, sí que s'entrarà amb tràmit d'urgència i es demanarà que s'habilitin dies fora de període de sessions. El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha calculat que es podria aprovar en un termini d'un mes i mig aproximadament.

El text ratificat aquest dimecres pel Consell de Ministres recull tres mesures bàsiques per reduir la despesa. Els salaris dels treballadors públics superiors a 3.000 euros es rebaixaran entre un 5 i un 10%, de manera progressiva. De 3.000 a 4.500 euros es reduirà entre un 5 i un 6,5%, de 4.500 a 6.000 euros es rebaixarà entre un 6,5 i un 10%, i als de més de 6.000 euros se'ls retallarà un 10%. En tot cas, els límits marcats apunten que als que cobren poc més de 3.000 euros, la mesura només els pot afectar fins a situar el salari en 3.000 euros. De la mateixa manera, els sous de fins a 2.000 euros, que s'incrementaran en un 2%, només poden arribar a aquest mateix topall. Entre 2.000 i 3.000 euros els salaris es congelen. Aquesta mesura suposarà un estalvi anual de 3,2 milions d'euros, segons ha assegurat Cinca.

Pel que fa als triennis, finalment s'ha tingut en compte el matís que van demanar els sindicats, que és que afecti només a un trienni complet. Així, en cada cas s'esperarà a tancar el trienni actual i serà el següent el que s'eliminarà. El primer any, això suposarà un estalvi de 191.258 euros, però quan es completi el primer trienni seran 4,2 milions d'euros de reducció de la despesa. A més, el fet d'eliminar un trienni suposarà aquesta mateixa rebaixa de 4,2 milions d'euros anuals a partir del primer trienni.

Finalment, el sistema de Gestió de l'Acompliment (GAdA) queda suprimit, però el ministre ha recordat que en la propera llei de la Funió Pública es tindrà en compte algun sistema d'avaluació que sigui assumible.

Els càlculs fets pel ministeri assenyalen que durant els primers dotze mesos d'aplicació d'aquestes mesures s'aconseguirà un estalvi total de 7,2 milions d'euros, tenint en compte tots els treballadors dependents del pressupost del Govern. Aquesta xifra, però, s'incrementarà en els anys següents perquè aniran recollint-se més triennis suprimits.

El ministre de Finances i Funció Pública ha assegurat que el text serà entregat probablement aquest dijous als sindicats, i ha indicat que s'han recollit alguns matisos que aquests havien demanat, tot i que reconeix que 'ells no accepten la mesura ni la aproven'. Una de les demandes dels funcionaris que finalment no s'ha inclòs al text és que es deixessin fora del compte del salari els complements personals, que els sindicats consideraven que no havien de patir rebaixa. L'únic que queda fora de la massa salarial contemplada són les hores extres, que tal com apunta Cinca 'es controlarà que no se'n faci cap abús'.

Tampoc s'ha afegit al text una data de venciment de les mesures, com volien els sindicats, però sí que s'ha concretat que es tracta d'una modificació extraordinària i transitòria. Cinca assegura que el Govern vol fer la reforma de la Funció Pública que comportarà derogar alguns punts d'aquest projecte de llei.