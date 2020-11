El sector hoteler veuria l'equiparació amb l'Alt Urgell com un “mal menor”

Si l'esborrany del document sobre la desescalada per fases que preveu el govern català, i que mantindria la mobilitat restringida al país veí del sud fins al 17 de gener, com a mínim, acaba aprovant-se tal com està redactat, el sector hoteler andorrà rebria “una estocada molt gran”, segons explica el director de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Pujol. “Sense turistes catalans fins a meitat de gener, seria desastrós, ja sabem que la temporada d'hivern no serà bona però no sabíem fins a quin punt”, afegeix.



Les restricció afectaria especialment els establiments de temporada, perquè els hotels que treballen tot l'any tenen plantilles que es poden anar adaptant a la situació, però els de temporada, que contracten treballadors a l'hivern, “segurament no n'obrirà cap, perquè decidir ara començar a contractar temporers per al 17 de gener, és massa arriscat, i el sector ara busca minimitzar riscos”. Dels 82 establiments adherits a la UHA, més d'una desena obren només la temporada d'hivern. “De Canillo en amunt la majoria és probable que no obrin, i al Pas de la Casa, el 50% són de temporada”.



“Una cosa és iniciar la temporada el 4 o el 8 de desembre i assumir les pèrdues i l'altra és perdre la temporada de Nadal i Cap d'Any”, diu Pujol, qui recorda que l'època “forta” és entre el 20 de desembre i el 20 de gener. Per al sector, el document que s'ha filtrat als mitjans ha caigut com una galleda d'aigua freda. “Mai ens podríem arribar a imaginar que l'esborrany aquest podria arribar a ser tan devastador”, en una temporada en què, per a Pujol, “qui menys perdrà serà qui més guanyi”.



La UHA no veu clar que Andorra passi a formar part de l'Alt Urgell per beneficiar-se d'una flexibilització esglaonada de les mesures de mobilitat. “Seria un mal menor, però primer s'haurien d'esgotar totes les vies i aquest dijous sabrem alguna cosa més”, augura Pujol, qui recorda que els establiments van estar tancats des del març al juliol i des del setembre i fins aquest hivern.