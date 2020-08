Com serà el Casino de Jocs SA?

Les obres d'inici del casino començaran ben aviat, a l'octubre, un cop el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) atorgui la llicència a Jocs SA perquè exploti la macro sala del joc. El projecte de l'empresa andorrana inclou la contractació de 206 persones. Aquí estan inclosos els crupiers, el personal de restauració, el de neteja, seguretat, administració i la resta d’empleats que necessitarà l’edifici de Prat de la Creu, que estarà connectat tant amb aquest carrer com amb l’avinguda Meritxell i la Plaça del Poble. Aquestes dues últimes connexions es faran a través de passarel·les específiques.



Jocs té previst una sèrie d’al·licients per arribar a l’objectiu marcat d’assolir 270.000 visitants l’any, tal com recull el projecte guanyador. Hi haurà l’opció de fer espectacles i s’aniran programant diferents esdeveniments. Dos dels projectes són la creació d’una escola de crupiers perquè la gent d’Andorra es pugui formar i treballar al casino, així com la celebració de campionats internacionals de pòquer. Aquesta és una activitat que atreu una important quantitat de jugadors de tot el món i s’espera que puguin arribar a ser televisats en els programes temàtics d’aquest joc.



L’objectiu és promocionar al màxim el nou casino perquè pugui ser un referent en el sud d’Europa, comptant que els jugadors podran rebre premis més alts pel fet que la tributació per guanys serà més petita que a la resta d’estats europeus. Es vol treballar per poder acabar atraient jugadors de destins llunyans que, al mateix temps, acabin sent turistes d’alt poder adquisitiu que vinguin al país.