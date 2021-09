El servei telefònic de cites per vacunar-se costa 146.000 euros per 5 mesos

Andorra la VellaEl Govern destina un import de 146.500 euros al servei de gestió telefònica i reserva de cites per a la vacunació i les proves de detecció de la Covid-19. Es tracta de l'import per al servei ofert per l'empresa Andorrana de Serveis d'Atenció al Client (Anseac, SA-Espic) entre l'1 de gener i el 31 de maig d'aquest any, tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquest dijous. Segons el mateix edicte, es tracta d'un acord renovable, previ acord del Govern, en funció de l'evolució de la pandèmia.