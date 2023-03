Speakers'Corner: Cristina Gutiérrez analitza les conseqüències emocionals de la pandèmia

Escaldes-EngordanyL'any 87, l'educadora Cristina Gutiérrez començava a treballar com a mestra a una escola de Santa Maria Palautordera. No va ser fins al cap d'uns anys, concretament l'any 2002, que la professora es va adonar que tot allò que sempre havia utilitzat per educar els seus alumnes ja no funcionava. "Els nens que tenia al davant havien canviat, i calia fer alguna cosa diferent" assenyalava Gutiérrez. Va ser en aquell moment, quan l'educadora va començar a entrar al món de l'autoconeixement i, després de formar-se, va decidir crear La Granja, la primera granja escola amb un mètode d'educació emocional registrat i amb resultats científicament demostrats.

Ara, i després que aquest mètode s'hagi provat amb més de 18.000 alumnes anuals des de l'any 2008, Gutiérrez visitarà l'Hotel Roc Blanc el dijous 30 de març per a impartir la xerrada 'Emocions: aliades o enemigues?', una ponència programada dins el cicle de conferències Speakers'Corner on l'educadora emocional exposarà davant del públic assistent la importància de la gestió emocional en un període temporal molt concret: la postpandèmia. "Va ser un moment molt dur on totes les persones del món vam sentir les tres emocions més potents que tenim els éssers humans com una mena de tsunami emocional: la por, la ràbia i la tristesa" comentava la investigadora en el camp de les competències emocionals mentre assegurava que la societat encara arrossega moltes de les conseqüències d'aquestes emocions pel fet de no haver-les sabut gestionar en el moment adequat. "Ningú tenia les eines per a fer-ho i ningú ens va donar cap vacuna contra la por" lamentava.

Ara, en un moment d'incertesa en què l'actualitat està marcada per la guerra, la crisi i el canvi climàtic, Gutiérrez considera que és un bon moment per a aportar certs recursos amb l'objectiu d'aconseguir controlar les emocions. "Intentarem aconseguir que siguin les nostres aliades, i no pas les nostres enemigues" destacava l'educadora referint-se a les emocions. "Quan hi ha moltes emocions negatives per culpa d'un entorn advers ens sentim amenaçats amb molta facilitat, perquè les emocions es contagien" assegurava Gutiérrez.

En aquest sentit, i abans que res, l'educadora deixa clar que el fet de sentir emocions no és negatiu, així com tampoc ningú pot evitar que aflorin. Tot i això, Gutiérrez té clar que saber-les gestionar només aporta avantatges. "Està demostrat que la felicitat i l'èxit depenen entre un 75% i un 85% de la intel·ligència emocional" apuntava l'educadora mentre recalcava que aquells nens que han rebut educació emocional, quan creixen, gaudeixen d'una major consciència i regulació emocional, d'una millor gestió de la ràbia, d'unes millors competències socials, d'una millor autoestima, d'una millor automotivació i tenen relacions d'amistat i de parella més sanes.

El mètode La Granja -amb centres a Barcelona, Madrid i Andorra- utilitza activitats vivencials amb l'objectiu d'emocionar els infants. "Provoquem alegria a partir del llançament d'estímuls de manera contínua" exposava Gutiérrez. L'educadora té l'esperança que aquestes eines es vagin introduint, a poc a poc, dins l'educació convencional perquè, tal com insisteix, "l'educació emocional és un dret per a tothom".