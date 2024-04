Martisella i Naudi avancen l'arribada del registre de la propietat

Andorra la VellaA RTVA s'ha pogut veure aquest matí un programa especial que ha ajuntat a sis consellers generals: Judith Casal (PS), Cerni Escalé (Concòrdia), Carine Montaner (Andorra Endavant), Víctor Pintos (Liberals), Carles Naudi (Ciutadans Compromesos) i Maria Martisella (DA).

En aquest espai s'ha debatut sobre el problema de l'habitatge i s'han posat en comú i en contra diverses accions del Consell General. El registre de la propietat que tan demanat no només per alguns agents polítics sembla ser més a prop arran d'una declaració dels consellers de la majoria, Naudi i Martisella.

L'oposició ho celebra

"S'està treballant perquè hi hagi un registre de la propietat" va afirmar Naudi , va ser fins i tot aplaudit per Escalé i felicitat per Casal "Por fin, fa sis anys que ho esperàvem" i també per Montaner "fa anys".

L'executiu treballa amb els comuns

Martisella va confirmar la informació de Naudi i va afegir que "no serà una cosa fàcil, hem de definir ben bé el que volem, però tenim els cadastres, el que demana l'oient de saber les propietats, hi ha un parell de comuns en què no està desenvolupat, però la gran majoria dels comuns ja tenen el cadastre desenvolupat, si bé no fa la fe que té un registre de la propietat, però marquen totes les propietats i és d'accés públic"

El líder de l'oposició, Cerni Escalé, va replicar que "Els cadastres són parroquials i no estan integrats això vol dir que es pot saber quantes propietats té una persona a una de les parròquies però no a totes elles, i a l'hora de legislar de manera nacional és molt complicat" Finalment, la representant de DA va interrompre amb "tenim una base" mentre que el líder de Concòrdia va afegir "el registre de propietat ha d'ajudar a simplificar aquesta situació".