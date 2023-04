I a tu, què t'agrada?

Pyrénées Andorra s'endinsa cap a la primavera de la mà de la nova campanya que s'acull sota el lema "Si t'agrada, t'agrada". Una afirmació que es pot traslladar a diferents moments, escenaris... En definitiva, un concepte que pot tenir diversos enfocaments i que es pot utilitzar de manera transversal en cada una de les àrees de negoci de Pyrénées Andorra.

Vídeo promocional de la campanya primavera-estiu de Pyrénées Andorra

El concepte "Si t'agrada, t'agrada" el veurem plasmat sobre productes relacionats amb la moda, alimentació i motor. Productes relacionats amb l'estil de vida del client potencial del centre comercial i que, alhora, es poden trobar a Pyrénées Andorra. De fet, el concepte "Si t'agrada, t'agrada" es llança durant aquesta campanya de primavera-estiu, però estarà ben present la resta de tot l'any.

Les imatges de la campanya marquen un abans i un després. En aquesta ocasió, els shootings de la campanya han deixat enrere els espais tancats per obrir-se cap a l'exterior. Les fotografies, com es pot observar, cobren vida realitzant-se en localitzacions diferents a l'aire lliure per mostrar al públic un estil de vida proper al client ensenyant tota mena de productes que es poden trobar a Pyrénées Andorra.

Totes aquestes imatges inundaran, juntament amb d'altres, la majoria dels espais publicitaris existents, com ara, OPIS (Objectes Publicitaris Il·luminats), mitjans de comunicació i xarxes socials, entre altres. Així que si t'agrada la nova campanya de Pyrénées Andorra, t'agrada!!!!