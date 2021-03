Vall Banc tanca el 2020 amb 1,7 milions de benefici

Andorra la VellaVall Banc, l'entitat bancària especialitzada en gestió de patrimonis (Wealth Management), ha tancat el 2020 amb un resultat recurrent positiu d'1,7 milions d'euros. Dins del seu pla de negoci, manté la previsió de duplicar els beneficis dels pròxims tres anys, tot i el resultat comptable negatiu de 16 milions d'euros derivat de la decisió d'amortitzar de forma anticipada i extraordinària l'antiga plataforma tecnològica del banc. L'entitat conclou l'exercici amb una solvència del 22,1% superior a la del 2019, i una ràtio de liquiditat del 360%. Aquestes xifres situen Vall Banc per sobre de la mitjana del sector financer andorrà, espanyol i europeu.

El conseller director general de Vall Banc, José Luis Dorado, ha assegurat que "malgrat la situació econòmica marcada per la Covid-19, continuem amb uns indicadors de fortalesa financera molt alts que ens donen la garantia per a afrontar els reptes del futur amb èxit". A més, afegeix que "l'amortització anticipada de l'antiga plataforma tecnològica del banc ens permet escometre la transformació digital necessària per estar a l'avantguarda dels serveis bancaris a Andorra. També ens ajuda a afrontar els reptes que acull el nostre pla de negoci dels pròxims tres anys, en el que tenim la previsió d'obtenir 4 milions d'euros de guanys, el doble dels resultats anuals dels últims dos exercicis".

Per la seva banda Richard Carrión, president del Consell d'Administració, ha afirmat que "J.C Flowers segueix apostant pel futur de Vall Banc i d'Andorra. Aquests resultats estan en línia amb els plans que hem traçat pel banc.

Digitalització, creixement i internacionalització

Amb l'objectiu de ser puntera, l'entitat financera està immersa en un procés transversal de transformació digital que s'iniciarà aquesta primavera i convertirà Vall Banc en un líder tecnològic en el sector. "La incorporació de la nova plataforma bancària i la nostra nova banca digital ens permetrà oferir uns serveis diferencials de primera ordre, a la vegada que millorem l'eficiència interna; amb això, esperem incrementar notablement el nombre de clients i el seu volum de negoci amb Vall Banc", manifesta el director general de Negoci.

Dins dels reptes del 2021, Vall Banc també manté la seva aposta decidida per a l'especialització i busca consolidar-se com a referent en la gestió integral de patrimonis a Andorra. Amb un servei àgil i innovador que pretén donar resposta a les necessitats patrimonials dels seus clients, Vall Banc planteja una proposta marcadament diferencial. A la vegada, incorporar els criteris de sostenibilitat en tots els àmbits de l'empresa és també un dels objectius clau que Vall Banc afrontarà aquest 2021.

Responsabilitat social i reptes davant la Covid-19

El balanç del 2020 també posa en valor el compromís social de Vall Banc, col·laborant en projectes i activitats de salut, esport, educació i cultura que contribueixen a millorar la societat i reactivar l'economia. "Un any més hem cooperat amb l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), el programa d'intercanvi MISTI amb el Massachusetts Institute of Technology i l'Escola de Formació de Rugby, entre altres entitats que realitzen una tasca molt important a la nostra societat", afirma José Luis Dorado, conseller director general de Vall Banc.

Durant el 2020, any marcat per la Covid-19, l'entitat bancària també ha destacat la seva adaptació a les circumstàncies mantenint el focus en el client en tot moment, aportant-li constant atenció i un servei de qualitat. "A Vall Banc, hem apostat per una combinació entre el teletreball i la presencialitat per tal de garantir el servei al client, mesura que ha estat efectiva gràcies a l'esforç de tot l'equip", assegura el conseller director general de Vall Banc.