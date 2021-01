L'ARA s'adapta. El format, el disseny i la navegabilitat d'aquest diari es posen al dia, en consonància tant amb l'evolució exponencial que viu l'era de la digitalització i com amb el canvi d'hàbits en el consum de la informació. Les versions catalana, balear i andorrana d'aquesta capçalera estrenem aquest diumenge un nou model de diari que multiplica els camins per interactuar amb els lectors. És un format més dinàmic pensat, programat i dissenyat per encabir en tot tipus de dispositius –des de l'ordinador de sobretaula fins al telèfon mòbil–, tant la consulta ràpida relacionada amb l'actualitat immediata, com la lectura pausada que requereixen gèneres com els reportatges o les entrevistes en profunditat. Gràcies per llegir-nos i esperem que gaudiu de l'experiència.