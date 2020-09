Confinen el Celler de Can Roca

La Covid-19 no entén d'edats, ni de sexes ni de classes. Ni tampoc de restaurants. I és que el prestigiós Celler de Can Roca, a Girona, ha hagut de posar el cartell de 'tancat per coronavirus'.



Segons van anunciar ells mateixos a les xarxes socials, van detectar diversos casos positius entre el seu personal i han decidit clausurar el restaurant fins a nou avís. Tots els diagnosticats són persones asimptomàtiques i "es troben en bon estat de salut".



La decisió no només afecta l'equip d'un dels millors restaurants del món, sinó també a tots els comensals que feia un any esperaven el gran moment de degustar les creacions dels germans Roca. Cal recordar que, a causa de la grandíssima demanda que tenen, l'establiment estableix un sistema de reserves que guarda a un any vista la cita per al Celler.