Enric Dolsa reparteix paperetes pel vot de censura contra Bartomeu

L'empresari i conseller comunal d'Ordino, Enric Dolsa, ha fet públic a través de les xarxes socials que està repartint paperetes entre els socis andorrans del Barça que vulguin signar pel vot de censura contra el president Josep Maria Bartomeu i la junta directiva de l'FC Barcelona. "Recolzem el vot de censura! Si ets soci i vols recolzar, avisa i et facilitem la signatura! Força Barça!", afirma al seu compte de Facebook.



A banda d'aquesta opció, els socis andorrans i residents del club que vulguin donar suport al vot de censura també poden anar a un càmping dels afores de la Seu d'Urgell, a Montferrer, així com a una cinquantena de punts habilitats arreu de Catalunya, la majoria a Barcelona. Tenen temps fins el dijous 17 de setembre, ja que, segons els estatuts del club, només hi ha catorze dies hàbils per fer-ho. Els impulsors de la moció han de recollir 16.520 signatures, el 15 per cent del cens electoral. Si ho aconsegueixen se celebrarà un referèndum, que cal guanyar per un mínim del 66,6% dels sufragis. Amb tot, la junta directiva va anunciar que convocaria eleccions el primer dia de partit al Camp Nou de després del 15 de març del 2021.