Li roben la bicicleta aprofitant el confinament

Un jove d’Encamp ha denunciat que algun espavilat o espavilada ha aprofitat el confinament a què se sotmeten la majoria de persones d’Andorra per robar-li la bicicleta. En una publicació a les xarxes, el Gerard, que segons detalla al seu perfil és un jove informàtic de la parròquia encampadana, alerta que algú “durant el confinament ens ha robat la bicicleta”, i afegeix que si algú l’ha vist, que el contacti.

El cas de la desaparició d’aquesta bicicleta es produeix en el marc d’uns dies en què la delinqüència ha disminuït considerablement a Andorra, o almenys la policia ha hagut d’actuar en menys ocasions. El confinament de la població ha fet davallar el registre d’episodis delictius si bé sempre hi ha algun oportunista que aprofita la baixada de guàrdia per apropiar-se de béns que no són seus.