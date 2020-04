Ronaldinho: "Mai hauria imaginat que acabaria així, a la presó"

Ronaldinho segueix tancat en un hotel de luxe del Paraguai, en espera de veure com acaba el cas que el va portar a la presó durant unes setmanes. L'exjugador del Barça ha explicat: "Vaig venir al Paraguai per uns contractes que va gestionar el meu germà, que és el meu representant. Veníem a participar en el llançament d'un casino en línia i per al llançament d'un llibre que es va organitzar amb l'empresa del Brasil que té els drets d'explotació del llibre al Paraguai". Ronaldinho ha trencat el silenci durant una entrevista amb el diari ABC del Paraguai.

Però després de rebre un passaport paraguaià fals, els dos germans van acabar a la presó dins d'un cas en què s'investiga una empresa paraguaiana per frau, falsificació documental i rentat de diners negre. "Entrar a la presó va ser un cop dur, mai vaig imaginar que passaria per una situació així. Tota la vida he buscat arribar a dalt de tot a nivell professional i portar alegria a tota la gent amb el meu futbol. Ens vam quedar totalment sorpresos en saber que els passaports que ens van donar no eren legals. La nostra intenció sempre ha sigut col·laborar amb la justícia per aclarir els fets".

En preguntar-li per la seva situació dins de la presó, el brasiler ha dit: "Totes les persones amb les quals vaig tenir l'oportunitat de compartir la presó m'han rebut amb amabilitat, jugant a futbol, amb autògrafs, fotos... És part de la meva vida. No tindria cap motiu per deixar de fer-ho, encara més amb persones que estaven vivint un moment difícil igual que jo".

El pas pel Barça

A l'entrevista, Ronaldinho ha explicat: "Guanyar mundials sempre és una cosa emocionant molt important. He tingut la sort de conquerir-ne dos, un amb 17 anys i l'altre amb 22. Van ser dues experiències molt boniques". Sobre el seu pas pel Barça, ha dit: "Va ser un moment màgic. No vaig estar gaire temps al Barça, però conquerir una Lliga de Campions va ser una cosa molt especial. El club no venia d'anys bons i tornar a guanyar alguna cosa important va ser molt especial".