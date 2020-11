S'accidenta i s'endú el radar de velocitat de FEDA

Una conductora ha arrencat, literalment, el radar de velocitat ubicat a la carretera general 2, a l'alçada de l'edifici de FEDA. Segons ha explicat la policia, el sinistre va tenir lloc aquest dissabte a la nit, quan la conductora hauria perdut el control del seu vehicle mentre transitava per aquesta via, provocant un xoc contra el giny. Tot seguit, el Cos de Bombers també es va desplaçar a la zona per tal de netejar les restes que el turisme havia deixat a la carretera i, aquest diumenge al migdia, s'han tornat a fer tasques de neteja per retirar qualsevol producte que pogués provocar un efecte relliscant per a la resta de conductors. La dona no va patir ferides que revestissin gravetat i només es van haver de lamentar els danys ocasionats al radar, així com al mateix vehicle. A conseqüència del xoc, es va haver de tallar un dels carrils de circulació, que ja torna a estar operatiu.