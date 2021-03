El bisbe Irurita hauria estat assassinat per la CNT-FAI entre La Seu i Andorra

Andorra la VellaQui va ser bisbe de Barcelona del 1930 al 1936, Manuel Irurita, no va ser afusellat l'any de l'inici de la Guerra Civil espanyola a Montcada i Reixac, com consta a la versió oficial difosa pel franquisme, sinó que hauria estat assassinat el 1939 per dos militants del Sindicat d’Alimentació de Barcelona de la CNT-FAI en un lloc no identificat entre la Seu d’Urgell i Andorra. Ho explica el periodista i historiador Josep Maria Ràfols en el llibre 'La increïble història del bisbe Irurita' (Editorial Base), que permet resoldre la controvèrsia que va despertar la seva desaparició després de fugir del Palau Episcopal de Barcelona el 21 de juliol del 1936.

L’agència espanyola de notícies Efe ha parlat amb l'historiador, qui explica que va trobar “un document en el qual un espia del cap de la policia de Barcelona, Luis Martí Olivares, marquès de Rebalso, s’infiltra el 1939 entre els exiliats anarcosindicalistes de París i, en contacte amb Frederica Montseny, García Oliver i altres líders cenetistes, assegura que el bisbe va ser realment assassinat el febrer del 1939 durant la retirada de la Seu d’Urgell cap a Andorra per dos membres de la CNT”. La versió oficial del franquisme que fins avui sustentava aquesta història era que el bisbe navarrès havia estat afusellat la nit del 3 al 4 de desembre del 1936 a la tàpia del cementiri de Montcada.