Detingut per portar més de 3 quilos de cocaïna de Colòmbia a Barcelona

BarcelonaAgents de la Policia Nacional han detingut el passat 10 d'agost en l'aeroport de Josep Tarradellas Barcelona – El Prat a un ciutadà peruà, procedent de Bogotà (Colòmbia), en la zona d'arribades internacionals de la Terminal 1 del Lloc Fronterer de l'Aeroport que ocultava a l'interior de les seves maletes 3,5 quilos de cocaïna camuflada en 4 planxes ocultes en el doble fons del seu equipatge, adherides entre si a l'estructura de plàstic de la maleta en la seva part interna.

L'estat de nerviosisme del passatger, així com les seves incongruències sobre el motiu del seu viatge, van propiciar la inspecció exhaustiva del seu equipatge i posterior detenció. Després d'un minuciós examen de la maleta s'extreu una primera planxa amb un pes de 1.001 grams que allotjava en el seu interior una substància blanca i pastosa, que en realitzar la prova del reactiu va donar resultat positiu en cocaïna. La suma del contingut de les altres tres planxes feia una quantitat total de 3,5 quilos de cocaïna, procedint els policies actuants a la seva detenció per un delicte contra la salut pública, sent informat "in situ" del motiu de la seva detenció i dels drets que li assisteixen.

El detingut és traslladat a dependències del Grup de Policia Judicial de l'Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, on es tramita el corresponent atestat policial, passant el detingut a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 del Prat de Llobregat.