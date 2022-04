Seu enmig del carrer com a protesta perquè no el deixen pujar al bus

Andorra la VellaQui utilitza habitualment el transport públic sap que una de les pitjors coses que et pot passar és perdre'l després de diversos minuts d'espera, i això és el que li ha passat recentment a un jove de Barcelona. Després que el xòfer del vehicle no el deixi pujar, el jove decideix seure enmig de la carretera barrant el pas a l'autobús com a protesta, i és en aquell moment quan un usuari de Twitter aconsegueix immortalitzar el moment.

Val a dir que l'home pretenia agafar el transport públic fora de la parada, i és per això que el conductor decideix no obrir-li les portes. En veure la seva actitud, el xòfer aprofita per fer-li una fotografia i canviar de carril per tal de continuar amb la marxa. Per tant, tot es queda en una simpàtica anècdota.

La publicació a Twitter s'ha fet viral en els darrers dies i ja acumula més de 31.000 m'agrada. Com és evident, les reaccions en toc d'humor per part de la resta d'usuaris no s'han fet esperar.