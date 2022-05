'Ferrariman' torna a fer bullir les xarxes amb les seves acrobàcies pels carrers d'Andorra

L'home del Ferrari, ja conegut com a 'Ferrariman', ha tornat a fer de les seves. El conductor del luxós vehicle ha tornat a penjar una sèrie de publicacions a TikTok on se'l pot veure efectuar acrobàcies i circular a gran velocitat pels carrers d'Andorra . En el vídeo que més impacte ha tingut durant les darreres hores es pot veure a l'empresari derrapant a la rotonda de Prada Casadet mentre és animat per diversos ciutadans que es troben en una terrassa de la zona. També mostra imatges conduint de manera temerària a l'altura de Santa Coloma mentre es grava.

El que és evident és que les sancions lleus a les quals ha hagut de fer front fins ara no han fet cap mena d'efecte. De fet, després dels episodis anteriors només ha estat sancionat per via administrativa, havent de fer front a una multa econòmica i a la retirada del carnet per un període de dos mesos ja complert.

Malgrat que a xarxes socials com Twitter les veus crítiques s'alcen amb més força, als comentaris de la mateixa publicació de TikTok s'encoratja l'home a continuar amb les seves actuacions, i fins i tot se li demana a quin lloc d'Andorra s'han de desplaçar per a poder practicar les maniobres amb els seus turismes.

L'altra cara de la moneda són les persones que, novament, denuncien una conducció que, fins al moment, no ha acabat amb tragèdia. En aquest sentit, el que més critiquen és el fet de penjar les imatges a les xarxes socials 'mofant-se' de qualsevol infracció que es pugui cometre al Codi de Circulació.