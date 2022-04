Google fa un homenatge a Montserrat Caballé i la xarxa s'omple de mems: "És Falete?"

Aquest dimarts Montserrat Caballé hauria fet 89 anys i per recordar-ho Google va dedicar a la soprano catalana el doodle del dia, és a dir el dibuix que apareix a la part de sobre de la caixa per fer cerques. Però l'homenatge no va sortir tan bé, perquè els internautes van acabar fent mofa del dibuix, que consideren que no s'assembla gens a la diva. Caballé hi apareixia cantant, amb un ventall en una mà i lluint una gran flor a l'espatlla.

Els usuaris de xarxes van fer broma buscant-hi semblances amb altres personatges. Hi va haver qui va comparar la Caballé de Google amb Falete, amb María del Monte i fins i tot amb Carmen de Mairena. Alguns usuaris també van assegurar que el dibuix recordava més Rita Barberá que no pas la cantant lírica, i amb les seves bromes van aconseguir que el nom de la difunta dirigint del PP aparegués a la llista de trending topics del dia. Els internautes més atrevits van comparar-la amb l'Ecce homo.

Google hoy quería homenajear a Montserrat Caballé y le ha salido Rita Barberá pic.twitter.com/Pt6IPiKtJv — Carlos Bigorra (@CarBiBa) 12 de abril de 2022

@Google s'ha lluit avui amb el #Doodle. Per a celebrar el 89 aniversari del naixement de la #Caballé, han posat una barreja de Marujita Diaz i Falete cantant "soldadito españooool". pic.twitter.com/YdlgDI0sHt — Alegres comares (@alegrescomares) 12 de abril de 2022

fan un doodle per la Montserrat Caballé amb un retrat de la María del Monte https://t.co/CY7bizZBvd — Cesc Wardrak (@chaosgoat666) 12 de abril de 2022

Hoy hubiese cumplido 89 años. El desafortunado Doodle, de Google, dedicado a la soprano catalana Montserrat Caballe, con abanico andaluz, hombreras de flores, vestido de faralaes y el despropósito de un rostro mascunilizado sin ningún parecido y más propio de un Falete desairado. pic.twitter.com/baiNOBpbN7 — el modulor (@LCL36167117) 12 de abril de 2022

Després de moltes bromes, Google Espanya ha decidit unir-se a la festa i fer gala del seu bon humor publicant el missatge següent: "Només un aclariment, avui no és l'aniversari de Falete".

Solo por aclarar, hoy no es el cumpleaños de Falete. pic.twitter.com/oH3P7Q1iD5 — Google España (@GoogleES) 12 de abril de 2022

Montserrat Caballé, nascuda a Barcelona el 1933, va morir el 2018 a causa de problemes a la vesícula biliar. Considerada una de les grans sopranos del segle XX, va tenir una llarga trajectòria professional i va actuar per tot el món.