Andorra la VellaLa proposta controvertida d'Israel d'enviar els palestins a una illa artificial va ser presentada durant dilluns passat a una reunió amb ministres europeus. La idea va sorgir originalment el 2017, quan Israel Katz era ministre de Transports. La proposta inclou la construcció d'una illa amb un port comercial, instal·lacions logístiques, una planta dessalinitzadora i altres infraestructures finançades per inversors o donants internacionals. Aquest projecte es connectaria amb Gaza mitjançant una carretera.

Segons informa ElPeriódico durant la presentació, es va destacar que Israel tindria el control dels accessos, les inspeccions al port i l'espai marítim circumdant, generant preocupacions enmig de les discussions sobre la situació a Gaza.

La realitat supera la ficció de l'obra: 'Attack on Titan'

Al conegut manga 'Attack on Titan' la qual narra la història de l'illa de 'Paradise' on els habitants es veuen atrapats per uns gegants que els ataquen. Aquests titans són una arma de guerra d'un territori llunyà de 'Paradise' el qual els va declarar la guerra fa segles, per un motiu de discriminació a la seva cultura els van enviar a una illa i els assetgen amb aquests titans amb l'objectiu de tenir-los controlats.

Tot i que aquesta iniciativa no sembla tenir moltes possibilitats d'èxit, ha generat controvèrsia i ha estat considerada com una distracció respecte als temes importants com la situació humanitària i la creació d'un estat palestí.

Aquesta proposta ha sigut presentada en un moment en què Gaza afronta greus desafiaments, amb la comunitat internacional preocupada pel bloqueig i les condicions humanitàries. Finalment, s'ha destacat que Israel, al llarg dels anys, ha establert polítiques que han afectat negativament l'economia de Gaza, fent que sigui un tema crític enmig dels esforços per trobar solucions viables i duradores per al conflicte a la regió.