Li reclamen que vagi a l'hospital a recollir la seva cama amputada al País Basc

Andorra la VellaSón els pacients els que s'han de fer càrrec de la desaparició dels membres amputats després d'una operació. Però sempre els n'hi ha que es desentenen, i aquest ha estat el cas d'un home al País Basc al que el servei de salut li demana que s'encarregui de la seva cama.

El Butlletí Oficial del País Basc ha publicat el requisit pel qual se sol·licita al propietari que procedeixi "a la retirada i gestió adequada, a través d'una empresa funerària autoritzada, de les restes humanes que es troben dipositats a l'Hospital del Bidasoa", a Hondarribia (Guipúscoa).

L'anunci, signat a 21 de juliol, es va publicar a la fi d'agost i indica també que l'interessat té 10 dies hàbils per a dur a terme la seva retirada. A més, apunta que, en cas de no fer-ho, es procedirà a obrir un expedient sancionador i s'instarà a executar la seva retirada de manera forçosa.

Pel que sembla, i segons indica Carlos Fernández, propietari de tres funeràries de la zona, no és estrany que algunes persones es desentenguin de fer aquesta gestió, que pot costar entorn de 1.500 euros, encara que depèn de les taxes municipals.

En aquests casos, apunta, l'administració investiga fins i tot si l'afectat pot ser una persona sense recursos, per al que intervenen els serveis socials. No obstant això, apunta, segons la seva informació no és aquest el cas.