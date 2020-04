Un madrileny 'aplicat', confinat a Andorra

La televisió pública madrilenya TeleMadrid ha fet servir un ciutadà madrileny afincat a Andorra des de fa vint anys per explicar en directe "el mètode Andorra de la desescalada", segons ha afirmat la presentadora del programa. Israel ha intervingut en l'espai i ha explicat amb pèls i senyals l'estratègia de desconfinament que es porta a terme, tant des del punt de vista social com econòmic. Ha comès algun error, però en general ho ha explicat tot de manera força correcta. En definitiva, es notava que estava al dia de l'actualitat. "No poden posar multes, però la gent compleix", ha afirmat. També ha explicat que properament es portaran a terme els tests d'anticossos i la realitat política del país. "Els polítics van tots a l'una, tot i que suposo que en ser un país petit, tot és més fàcil", ha conclòs.