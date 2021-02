Per què plou fang?

Andorra la VellaAquest dissabte tot el país s'ha aixecat vestit de fang. I no només Andorra, perquè la pluja roja s'ha estès al llarg de tota la península. El Servei Meteorològic ha alertat aquest matí de precipitacions acompanyades de pols en suspensió que duraran fins diumenge a la tarda.

Però per què es produeix aquest fenomen? Això passa quan predomina el vent de sud, cosa que fa que ens arribi una massa d'aire que fa unes quantes hores se situava a sobre del desert del Sàhara. Ara bé, amb això no n'hi ha prou, perquè cal que al Sàhara s'hi produeixi alguna tempesta de sorra que aixequi la pols i carregui l'atmosfera d'aquest material. Quan això es produeix i el vent bufa cap a nosaltres, ens arriba tota aquesta concentració de pols. Es tracta de sorra molt fina que no arriba a caure pel seu propi pes, però barrejada amb la pluja es diposita sobre cotxes i balcons, i en alguns casos, com el d'aquest dissabte, en grans quantitats.

Les pluges de fang són freqüents a la primavera i a l'estiu, sobretot els mesos d'abril i maig, així que podríem dir que aquesta, ha arribat abans de temps. El fang del Sàhara no només ens arriba al Mediterrani, sinó que pot viatjar pels Pirineus i tot el nord d'Europa.