Primera entrevista d'Alec Baldwin: "Jo no vaig prémer el gallet"

BarcelonaAlec Baldwin va assegurar ahir que ell "mai va prémer el gallet" de la pistola amb què suposadament va matar de manera accidental la directora de fotografia Halyna Hutchins durant el rodatge del film Rust al mes d'octubre. "No apuntaria mai amb una arma a ningú ni premeria el gallet, mai", declara l'actor en un fragment avançat de l'entrevista que ha concedit a la cadena de televisió ABC. En aquest avanç de l'entrevista, l'actor no aporta més detalls sobre si la pistola es va disparar sola, ni descriu l'accident, encara que sí que assegura que no es podia imaginar que hi hagués munició real a l'estudi. "Algú va posar munició real en aquella pistola, una bala que ni tan sols havia de ser a l'edifici", afegeix.

L'actor, que també exercia de productor del film, es posa a plorar al parlar de la mort de Hutchins. "No em sembla real", afirma. "Era una persona estimada i admirada per tots els que treballaven amb ella", indica. Es tracta de la primera entrevista que Baldwin ofereix després de l'accident del 21 d'octubre. Fins ara només havia parlat públicament a través de Twitter per comunicar que estava "devastat" i col·laborant amb la investigació policial. Les declaracions de Baldwin arriben un dia després que els investigadors de l'estat de Nou Mèxic (EUA) ordenessin l'escorcoll de l'empresa que va subministrar la munició i les armes per al rodatge del film.

Segons la premsa local, la policia intenta esbrinar l'origen exacte de la munició que va lliurar l'empresa PDQ Arm & Prop LLC, una companyia amb seu a Albuquerque i el propietari de la qual, Seth Kenny, va dir a les autoritats que recordava haver vist una comanda que "li va cridar l'atenció" perquè estava etiquetada de manera inusual. El propietari del negoci havia treballat anteriorment amb el pare de Hannah Gutiérrez Reed, la jove de 24 anys contractada com a encarregada de les armes en la producció de Baldwin i el progenitor de la qual ha reconegut que en altres rodatges va utilitzar munició real per a pràctiques de tir.

Fa dues setmanes la supervisora del guió de la pel·lícula, Mamie Mitchell, i el cap d'il·luminació, Serge Svetnoy, van presentar demandes contra Baldwin i altres membres de la producció per posar en risc la seguretat dels empleats. Les declaracions de membres de l'equip que treballaven al rodatge de Rust descriuen un ambient de treball precari en què les reclamacions laborals s'amuntegaven, motiu pel qual van dimitir mitja dotzena d'empleats el mateix dia de l'accident. Per la seva banda, l'agutzil de la localitat de Santa Fe, Adan Mendoza, va dir el mes passat que havia trobat uns 500 cartutxos de munició a l'estudi, entre els quals hi havia una barreja de "cartutxos de fogueig, bales falses i bales de veritat".