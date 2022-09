El vídeo que mostra com un cotxe és arrossegat per les fortes pluges a Tarragona

Andorra la VellaLes intenses precipitacions que van caure aquest divendres a Tarragona han provocat una multitud d'incidents als barris i les platges de la ciutat. Diversos usuaris han compartit a través de les xarxes socials com la força de les pluges arrossega diversos vehicles al seu curs. Cal recordar que a la costa daurada van caure fins a 136 mil·límetres d'aigua per metre quadrat i que aquest episodi és el dia més plujós registrat per l'estació meteorològica del Complex Educatiu tarragoní.

Cala Romana #Tarragona ⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️⛈️ ⛈️ #storm #heavystorm #meteorologia #Mediterrani #clima Per Núria Posted by Meteopoble,Nando on Friday, September 23, 2022