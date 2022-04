Will Smith dimiteix com a membre de l'Acadèmia de Hollywood

BarcelonaAbans d'enfrontar-se a les "accions apropiades" que l'Acadèmia de Hollywood prendrà un cop finalitzi la "investigació formal" que s'està fent sobre els incidents dels Oscars, Will Smith ha anunciat que dimiteix com a membre de la institució. En un comunicat, l'actor qualifica de "doloroses i inexcusables" les seves accions a la gala i diu que acceptarà qualsevol mesura addicional que els responsables de l'Acadèmia considerin apropiada. A efectes pràctics, la decisió de Smith significa només que no rebrà els screeners de les pel·lícules nominades i no podrà votar en les pròximes edicions dels premis, però conserva el seu Oscar com a millor actor, el poden tornar a convidar als Oscars i els acadèmics el poden tornar a votar i fins i tot nominar a l'Oscar.

"La llista d'aquells a qui he fet mal és llarga i inclou el Chris, la seva família, molts amics estimats i tot el públic de la gala i l'audiència que la seguia des de casa", diu Smith al comunicat. "Vaig trair la confiança de l'Acadèmia. Vaig privar els altres nominats i guanyadors de la seva oportunitat de celebrar i ser celebrats pel seu treball extraordinari. Tinc el cor trencat".

La renúncia de Smith ha sigut acceptada pel president de l'Acadèmia, David Rubin, que declarat que continuen amb el "procediment disciplinari" contra l'actor per "violació dels estàndards de conducta de l'Acadèmia", que es resoldrà abans de la pròxima reunió de la junta de la institució, el 18 d'abril. Smith i Rubin van conversar aquest dimarts per telèfon, tot i que el president de l'Acadèmia no va informar de la conversa en una reunió de la junta, un fet que ha provocat una crisi interna a la institució. Posteriorment, l'Acadèmia va explicar que havia demanat a l'actor que abandonés el Dolby Theatre després de l'incident amb Chris Rock, però diverses fonts han negat aquesta versió dels fets.

El gremi dels actors també ha fet públic a través d'un comunicat que està estudiant els fets i que ha iniciat un procés disciplinari contra Will Smith. "Hem estat en contacte amb l'Acadèmia i l'ABC i treballarem per assegurar que aquest comportament sigui tractat de manera apropiada. El sindicat dels actors no farà comentaris sobre qualsevol procés disciplinari en curs".