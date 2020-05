Crema de colrave, fonoll i gingebre

Ingredients per a 4 persones

1 arrel petita de gingebre

1 fonoll gran (o dos de petits)

2 cebes tendres

1 colrave

1 patata



Talleu uns trossos de gingebre, amb la pell inclosa, i fiqueu-los a dins d'una olla amb aigua. Hi ha d'infusionar 15 minuts a foc molt lent.

Netegeu les verdures amb un raig d'aigua. Comenceu tallant el bulb del fonoll a trossos. Traieu-ne la part del final (la plana) i també la part interior central, que és dura. La resta, fiqueu-la a dins d'una vaporadora. Ara bé, les arrels del fonoll (la part de les fulles verdes), reserveu-les en un plat.

Després talleu la ceba tendra i fiqueu-ne la part blanca dins de la vaporadora, juntament amb el fonoll. La verda, descarteu-la.

Continueu tallant el colrave. Traieu-ne les fulles i quedeu-vos la part del bulb. Peleu-ne la primera capa amb un pelapatates. Després, amb el ganivet, talleu la colrave per la meitat. I, per acabar, a trossos petits.

Només faltarà afegir a la vaporadora la patata, sense pell i també a daus petits.

Ha de coure al vapor durant 20 minuts ben bons.

Un cop cuites, bateu-les amb una batedora.

Un cop batudes, poseu-hi unes cullerades de l'aigua infusionada. Heu d'aconseguir la textura desitjada. Si la voleu més espessa, no hi poseu gaire aigua infusionada. Si us agrada més líquida, afegiu-n'hi més.

Talleu el gingebre, infusionat, a daus molt petits, que serviran de guarniment de la crema. Barregeu-lo amb les fulles de fonoll que teníeu reservades.

Per acabar, introduïu la crema a dins d'un bol. Poseu-hi per sobre escames de sal, un raig d'oli d'oliva i les fulles de fonoll i de gingebre, cuites i reservades.

Bon profit!