Enciam a la brasa amb escames de bacallà salat

Ingredients per a 1 persona

½ enciam romà

1 all tendre

Escames de bacallà (de la part de l’espina del bacallà)

1 ‘piparra’

Pebrot escalivat

Oli d’oliva

Talleu l’all tendre ben petit i salteu-lo en una paella amb l’oli d’oliva fins que quedi daurat. Talleu la ‘piparra’ a la juliana. De l’espina del bacallà, rasqueu-ne la part adherida i talleu-la perquè us quedi a trossos petits, com si fossin escames. Marqueu el mig enciam a la planxa, volta i volta. A sobre, poseu-hi el pebrot escalivat, la ‘piparra’ i l’all tendre. Utilitzeu també els sucs de la cocció per amanir l’enciam.

Ara és el moment de portar-ho al forn. Hi ha d’estar 10 minuts a 180º com a màxim. Per muntar el plat, poseu un raig d’oli a l’enciam acabat de sortir del forn. Després, les escames de bacallà i, per últim, de guarniment, els germinats de pamplines. I ja estarà llest.

Bon profit!