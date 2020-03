Uns 1.500 menús servits de la Massana Fogons

Les dotzenes Jornades de cuina d’hivern la Massana Fogons han servit fins ara al voltant de 1.500 menús, una xifra que encara s’incrementarà més ja que, des de l’any passat, el Menú Calçots s’allarga fins a finals de març. El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, assenyala que enguany el fet d’obrir les jornades a tota la varietat de productes d’hivern i no centrar-se únicament en el porc ha estat "un encert", segons han transmès els restaurants participants.



Així, el responsable d’administració i comunicació de l’hotel Sant Gothard, Felip Fandos, valora que “tot i ser un hotel, al nostre restaurant El Contrabandista hem rebut públic majoritàriament local i també turistes externs al nostre establiment, que han vingut expressament atrets pel menú”. Fandos afegeix que “alguns clients ens han explicat que ja havien provat el menú de dos o tres restaurants més”.



Garrallà destaca la importància de fidelitzar un públic atret per l’ oferta gastronòmica massanenca i que es continuarà en la línia de promocionar la cuina local.



Justament, Isabel Enterrios, de la Bordeta del Poble, assegura que als seus clients els agrada els plats típtics de muntanya, com el civet o el trinxat. Tot i això, també remarca que entre el públic local té molta tirada el Menú Calçots, que es continuarà servint durant tot aquest mes. En el seu cas, també confirma que bona part dels clients han fet reserva per provar la proposta de la Massana Fogons. Han participat en aquestes jornades dinou restaurants, amb un total de 23 menús, comptant el Menú Calçots.



Els participants són l’Hostal Palanques, la Borda de l’Avi, l’Àngelo, la Borda Raubert, el Racó dels Amics, la Borda Casa Vella Palés, el Molí dels Fanals, el restaurant Carroi Abba Xalet Xuites Hotel, la Torrada, la Borda Xixerella, la Bordeta del Poble, el Contrabandista-hotel Sant Gothard, el Rústic, els restaurants del Pla de la Cot i del Coll de la Botella, l’Eulari d’Anyós, Cal Silvino, Émo-Hotel Palomé i l’Hort de Casa.